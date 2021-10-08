Budaun News: सिटी में आज

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समाधान दिवस : तहसील बिसौली में डीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस सुबह दस बजे से।

रामलीला मंचन : गांव नगला डल्लू स्थित जाहरवीर बाबा के मंदिर पर आयोजित रामलीला मेले में लीला का मंचन अपराह्न दो बजे से।

पालकी यात्रा : ग्राम बेहटा गुंसाई में श्रद्धालुओं की ओर से श्रीकृष्ण की पालकी यात्रा शाम तीन बजे से।

शोभायात्रा : बगरैन में श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर शोभायात्रा शाम तीन बजे से।

महाकाल का शृंगार : बिल्सी के शिव शक्ति भवन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भक्तों की ओर से महाकाल का शृंगार शाम सात बजे से।

हनुमान चालीसा का पाठ : बिल्सी के मोहल्ला संख्या चार स्थित श्रीसंकट मोचन दरबार में बाबा का शृंगार कर चालीसा का पाठ सुबह आठ बजे से।