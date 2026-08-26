Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:49 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:49 AM IST
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जुलूस : शहर में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस सुबह नौ बजे से निकाला जाएगा।
- बिल्सी में मिलादुन्नबी के अवसर पर निर्धारित मार्ग से जुलूस सुबह नौ बजे से निकाला जाएगा।
- अलापुर में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस जामा मस्जिद से सुबह दस बजे निकाला जाएगा।
- म्याऊं में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस कादरी मस्जिद से सुबह दस बजे से निकाला जाएगा।
-- ककराला में मिलादुन्नबी का जुलूस अपराह्न दो बजे से निकाला जाएगा।
प्रतियोगिता : नशा मुक्ति अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय प्रतियोगिता सुबह दस बजे से।
सुंदरकांड : गांव बांस बरौलिया स्थित ऋषि आश्रम पर गुरुजी की तृतीय पुण्यतिथि पर सुंदरकांड, हवन-पूजन, भंडारा सुबह दस बजे से।
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- बिल्सी में मिलादुन्नबी के अवसर पर निर्धारित मार्ग से जुलूस सुबह नौ बजे से निकाला जाएगा।
- अलापुर में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस जामा मस्जिद से सुबह दस बजे निकाला जाएगा।
- म्याऊं में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस कादरी मस्जिद से सुबह दस बजे से निकाला जाएगा।
प्रतियोगिता : नशा मुक्ति अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय प्रतियोगिता सुबह दस बजे से।
सुंदरकांड : गांव बांस बरौलिया स्थित ऋषि आश्रम पर गुरुजी की तृतीय पुण्यतिथि पर सुंदरकांड, हवन-पूजन, भंडारा सुबह दस बजे से।