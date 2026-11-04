Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:07 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:07 AM IST
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जागरूकता अभियान : यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान सुबह दस बजे से चलाया जाएगा।
रोजगार मेला : ककराला रोड स्थित बीआईएमटी कॉलेज में रोजगार मेला सुबह दस बजेे से लगेगा।
स्काउट गाइड शिविर : शहर के एनएमएसएन दास कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर सुबह दस बजेे से लगेगा।
दंगल : आसफपुर में जनता रामलीला कमेटी की ओर से दंगल का आयोजन शाम तीन बजे से।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम छह बजे से।
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रोजगार मेला : ककराला रोड स्थित बीआईएमटी कॉलेज में रोजगार मेला सुबह दस बजेे से लगेगा।
स्काउट गाइड शिविर : शहर के एनएमएसएन दास कॉलेज में स्काउट-गाइड शिविर सुबह दस बजेे से लगेगा।
दंगल : आसफपुर में जनता रामलीला कमेटी की ओर से दंगल का आयोजन शाम तीन बजे से।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम छह बजे से।