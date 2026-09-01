Budaun News: फसल देखने गए किसान पर सांड़ का हमला

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गांव निवासी किसान राजवीर सिंह सोमवार को खेत पर अपनी बाजरा की फसल देखने गए थे। इसी दौरान खेत के आसपास घूम रहे सांड़ ने उन पर हमला कर दिया। सांड़ ने किसान को पटककर घायल कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक सांड़ पहले भी कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। इसके बावजूद सांड़ को पकड़कर संरक्षित कराने की कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। संवाद विज्ञापन

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गोवंशों को पकड़वाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है, इसलिए संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव को निर्देश जारी कर दिए हैं। ताकि आगे इन पशुओं से इस तरह की घटनाएं न होने पाए। विज्ञापन विज्ञापन



सुशील कुमार सिंंह, पशुधन प्रसार अधिकारी, अंबियापुर

गांव निवासी किसान राजवीर सिंह सोमवार को खेत पर अपनी बाजरा की फसल देखने गए थे। इसी दौरान खेत के आसपास घूम रहे सांड़ ने उन पर हमला कर दिया। सांड़ ने किसान को पटककर घायल कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक सांड़ पहले भी कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। इसके बावजूद सांड़ को पकड़कर संरक्षित कराने की कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। संवादगोवंशों को पकड़वाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है, इसलिए संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव को निर्देश जारी कर दिए हैं। ताकि आगे इन पशुओं से इस तरह की घटनाएं न होने पाए।सुशील कुमार सिंंह, पशुधन प्रसार अधिकारी, अंबियापुर

बिल्सी। तहसील क्षेत्र के गांव नाई पिंडरी में सोमवार को खेत पर फसल देखने गए किसान पर सांड़ ने हमला कर दिया। परिजन उन्हें उपचार के लिए बिल्सी नगर में एक निजी चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचे, जहां उनके हाथ और कूल्हे में आई गंभीर चोटों पर करीब 10 से 12 टांके लगाए गए। घायल किसान का उपचार अभी चल रहा है।