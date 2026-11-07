यूपी: बदायूं के अदनान ने दुबई में पाकिस्तानी मुक्केबाज को दी करारी शिकस्त, परिवार में जश्न का माहौल

अदनान का मुक्केबाजी तक का सफर

विकास भवन से सेवानिवृत्त सलमान जमीर के बेटे अदनान अहमद ने बरेली के हार्टमन कॉलेज से इंटरमीडिएट और गोवा के कॉलेज से बीएससी होटल प्रबंधन की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने फाइव स्टार होटल हयात ग्रांड में नौकरी की। हालांकि, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के जुनून ने उन्हें होटल की नौकरी छोड़कर रिंग में उतरने के लिए प्रेरित किया। इसी जुनून और मेहनत के दम पर उन्होंने दुबई में पाकिस्तानी मुक्केबाज को शिकस्त दी।



गांव में जीत का जश्न

अदनान की जीत की खबर मिलते ही बरेली के आनंद विहार कॉलोनी स्थित आवास और बदायूं के पैतृक गांव रमजानपुर में आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई। परिजनों ने बताया कि संभल में उनकी ननिहाल में भी जश्न का माहौल रहा। अदनान के सहपाठियों और परिचितों ने अमेरिका के बोस्टन और फिलाडेल्फिया में जीत का जश्न मनाया।