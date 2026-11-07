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यूपी: बदायूं के अदनान ने दुबई में पाकिस्तानी मुक्केबाज को दी करारी शिकस्त, परिवार में जश्न का माहौल

Sat, 07 Nov 2026 01:45 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 07 Nov 2026 01:45 PM IST
सार

बदायूं के मुक्केबाज अदनान अहमद ने छह नवंबर की रात दुबई में पाकिस्तानी मुक्केबाज अबूबकर शेख को करारी शिकस्त दी। इस रोमांचक मुकाबले में अदनान ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी इस जीत पर उनके परिवार और बदायूं के रमजानपुर गांव में जश्न मनाया गया।

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Budaun Adnan Ahmed defeated the Pakistani boxer in Dubai
अदनान ने पाकिस्तानी मुक्केबाज को हराया। - फोटो : स्रोत- परिजन

विस्तार
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बदायूं के रहने वाले मुक्केबाज अदनान अहमद ने दुबई में पाकिस्तानी मुक्केबाज अबूबकर शेख को करारी शिकस्त दी। यह रोमांचक मुकाबला छह नवंबर की रात मुक्केबाजी संघ की ओर से आयोजित किया गया था। अदनान की इस जीत पर उनके परिवार ने जमकर मनाया। 
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दुबई में भारत और पाकिस्तान के मुक्केबाजों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक रहा। अदनान अहमद ने अबूबकर शेख को पराजित कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस मुकाबले का सीधा प्रसारण दुनियाभर में देखा गया। भारतीय मुक्केबाज की जीत के बाद समर्थकों और प्रशंसकों में उत्साह देखा गया। 
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अदनान की जीत से बदायूं के रमजानपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दुबई में मिली इस जीत ने अदनान को भारतीय खेल प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है।
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अदनान का मुक्केबाजी तक का सफर
विकास भवन से सेवानिवृत्त सलमान जमीर के बेटे अदनान अहमद ने बरेली के हार्टमन कॉलेज से इंटरमीडिएट और गोवा के कॉलेज से बीएससी होटल प्रबंधन की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने फाइव स्टार होटल हयात ग्रांड में नौकरी की। हालांकि, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के जुनून ने उन्हें होटल की नौकरी छोड़कर रिंग में उतरने के लिए प्रेरित किया। इसी जुनून और मेहनत के दम पर उन्होंने दुबई में पाकिस्तानी मुक्केबाज को शिकस्त दी।

गांव में जीत का जश्न
अदनान की जीत की खबर मिलते ही बरेली के आनंद विहार कॉलोनी स्थित आवास और बदायूं के पैतृक गांव रमजानपुर में आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई। परिजनों ने बताया कि संभल में उनकी ननिहाल में भी जश्न का माहौल रहा। अदनान के सहपाठियों और परिचितों ने अमेरिका के बोस्टन और फिलाडेल्फिया में जीत का जश्न मनाया।

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