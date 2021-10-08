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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Body of youth who jumped into the Ganga from a bridge found in Kasganj.

Budaun News: पुल से गंगा में कूदे युवक का शव कासगंज में मिला

Thu, 15 Oct 2026 12:42 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:42 AM IST
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Body of youth who jumped into the Ganga from a bridge found in Kasganj.
बदायूं। कछला पुल से गंगा में छलांग लगाने वाले युवक का शव तीसरे दिन मंगलवार शाम कासगंज जिले में कायमगंज की तरफ गंगा में उतराता मिल गया। जरीफनगर थाना क्षेत्र के आरिफपुर भगता नगला गांव निवासी श्रीराम ने रविवार को घरेलू कलह के चलते कछला पुल से गंगा में छलांग लगा दी थी।
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बीते रविवार को युवक के गंगा में पुल से छंलाग लगाने के बाद से गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा में युवक की तलाश कर रही थी। मंगलवार को 16 गोताखोरों की टीम को चार स्टीमर के साथ कायमगंज की दिशा में भेजा गया। वहीं, पांच गोताखोरों की दूसरी टीम को कादरचौक की तरफ भेजा गया। शाम को कायमगंज की ओर गई टीम ने गंगा में एक शव उतराता मिलने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को मौके पर ले जाकर पहचान कराई। शव की शिनाख्त श्रीराम के रूप में हुई। देर शाम शव कछला पहुंचने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमॉर्टम कराया।
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कछला से गंगा के रास्ते कासगंज जिले में कायमगंज की तरफ युवक का शव उतराता हुआ मिला है। उसकी पहचान तीन दिन पहले गंगा में कूदे युवक के रूप में हुई है। परिजनों की मौजूदगी में पहचान के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। - राहुल पांडेय, सीओ, उझानी
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