Budaun News: पुल से गंगा में कूदे युवक का शव कासगंज में मिला

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बीते रविवार को युवक के गंगा में पुल से छंलाग लगाने के बाद से गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा में युवक की तलाश कर रही थी। मंगलवार को 16 गोताखोरों की टीम को चार स्टीमर के साथ कायमगंज की दिशा में भेजा गया। वहीं, पांच गोताखोरों की दूसरी टीम को कादरचौक की तरफ भेजा गया। शाम को कायमगंज की ओर गई टीम ने गंगा में एक शव उतराता मिलने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को मौके पर ले जाकर पहचान कराई। शव की शिनाख्त श्रीराम के रूप में हुई। देर शाम शव कछला पहुंचने पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमॉर्टम कराया।कछला से गंगा के रास्ते कासगंज जिले में कायमगंज की तरफ युवक का शव उतराता हुआ मिला है। उसकी पहचान तीन दिन पहले गंगा में कूदे युवक के रूप में हुई है। परिजनों की मौजूदगी में पहचान के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। - राहुल पांडेय, सीओ, उझानी