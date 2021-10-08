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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Case registered against four people for allegedly harassing a married woman.

Budaun News: विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप, चार पर केस दर्ज

Thu, 15 Oct 2026 12:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:47 AM IST
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Case registered against four people for allegedly harassing a married woman.
बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में विवाहिता के पति अवध पटेल, सास चमेली देवी, ससुर लाल बहादुर और ननद रंचि पटेल को नामजद किया गया है।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नगला शर्की निवासी प्रियांशी की शादी 26 मई 2025 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। विवाहिता ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में दस लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया।
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शिकायत के मुताबिक, 23 अगस्त को विवाहिता अपने मायके आई तो ससुराल पक्ष के लोगों ने घर में ताला लगा दिया। फोन पर धमकी देकर जान से मारने की बात कही थी। सीओ सुमेंद्र मिलिंद जाधव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। संवाद
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