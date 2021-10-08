Budaun News: सड़क पर दो युवकों की बाइक फिसली, एक की मौत

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कोतवाली क्षेत्र के घूरनपुर गांव निवासी पप्पन (35) पुत्र छुट्टन बुधवार को किसी काम से सहसवान आए थे। उनके साथ गांव का ही सोहेल पुत्र लड्डन भी था। शाम करीब साढ़े पांच बजे दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे। मुड़ारी सिधारपुर और घूरनपुर गांव के बीच पहुंचते ही उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे फिसल गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया। यहां चिकित्सक ने पप्पन को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोहेल की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर दोनों युवकों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में एक युवक की मौत हुई है। परिजन पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर रहे थे, जिसके बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।