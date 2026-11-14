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Budaun News: ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बॉबी अकादमी रही प्रथम

Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
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Bobby Academy stood first in the Taekwondo championship.
बदायूं जीलॉट स्कूल में  विजयी टीम बदायूं बॉबी ताइक्वांडो  अकादमी टीम के साथ एसो​सिएशन के पदा​​ध
बदायूं। जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से 18वीं जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन शुक्रवार को जीलॉट पब्लिक स्कूल में किया गया। इसमें चार वर्गों के 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में बदायूं बॉबी ताइक्वांडो अकादमी की टीम प्रथम स्थान पर रही।
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ब्लूमिंग डेल स्कूल की टीम द्वितीय और मेजबान जीलॉट पब्लिक स्कूल की टीम तृतीय स्थान पर रही। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के महासचिव अजय पाल सिंह ने बताया कि जीती हुई टीमों में से प्रदेशस्तरीय खिलाड़ियों की सूची शनिवार को जारी की जाएगी। चयनित खिलाड़ी 20 नवंबर से बिजनौर में होने वाली प्रदेशस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर अध्यक्ष राजन मेंहदीरत्ता, उपाध्यक्ष गिरधारी सिंह राठौर, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ. कृष्णा सिंह, कोषाध्यक्ष सौरव रस्तोगी सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी व कोच मौजूद रहे।

बदायूं जीलॉट स्कूल में  विजयी टीम बदायूं बॉबी ताइक्वांडो  अकादमी टीम के साथ एसोसिएशन के पदाध

बदायूं जीलॉट स्कूल में  विजयी टीम बदायूं बॉबी ताइक्वांडो  अकादमी टीम के साथ एसोसिएशन के पदाध

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