Budaun News: ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बॉबी अकादमी रही प्रथम

ब्लूमिंग डेल स्कूल की टीम द्वितीय और मेजबान जीलॉट पब्लिक स्कूल की टीम तृतीय स्थान पर रही। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के महासचिव अजय पाल सिंह ने बताया कि जीती हुई टीमों में से प्रदेशस्तरीय खिलाड़ियों की सूची शनिवार को जारी की जाएगी। चयनित खिलाड़ी 20 नवंबर से बिजनौर में होने वाली प्रदेशस्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर अध्यक्ष राजन मेंहदीरत्ता, उपाध्यक्ष गिरधारी सिंह राठौर, ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉ. कृष्णा सिंह, कोषाध्यक्ष सौरव रस्तोगी सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी व कोच मौजूद रहे।