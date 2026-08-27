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Budaun News: कछला गंगाघाट से दो और श्रद्धालुओं की बाइक चोरी

Thu, 27 Aug 2026 01:55 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Thu, 27 Aug 2026 01:55 AM IST
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Bikes of two more devotees stolen from Kachla Gangaghat
उझानी। कछला गंगाघाट से दो और श्रद्धालुओं की बाइक चोरी हो गई। मंगलवार शाम कोतवाली पहुंचे राजेश बदायूं में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर के निवासी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि जल लेने के लिए वह अपने भाई आदेश के साथ रविवार को कछला पहुंचे। बाइक उन्होंने अस्थायी पार्किंग में खड़ी कर दी। गंगाघाट से लौटने के बाद पार्किंग में उन्हें बाइक नजर नहीं आई। खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं लग पाया। वहीं, रविवार रात में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव सनाय निवासी सिपट्टर सिंह की बाइक भी कछला में राधेलाल इंटर कॉलेज के पास से चोरी हो गई। उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना सुबह में करीब 10 बजे हुई। बता दें कि इससे पहले चार-पांच अन्य बाइक चोरी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि राजेश और सिपट्टर की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर बाइकों को तलाश किया जा रहा है। संवाद
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