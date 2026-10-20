Budaun News: महाकाली के स्वरूप में सजे बाबा महाकाल, महाआरती में उमड़े भक्त

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अंबियापुर निवासी मृदुल शर्मा और उनके परिवार की ओर से बाबा महाकाल का भव्य शृंगार कराया गया। इसके बाद विधि-विधान से बाबा का रुद्राभिषेक हुआ। परिवार के सदस्यों ने सामूहिक रूप से महाआरती की और श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा। महानवमी के अवसर पर श्री महाकाल बाबा सेवा समिति के सदस्यों ने कन्या पूजन कर छोटी-छोटी कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त किया।इस दौरान भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। समिति की ओर से मृदुल शर्मा और उनके परिवार को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। आयोजन में समिति के सदस्य सुरेश बाबू वार्ष्णेय, रजनीश शर्मा, कुलदीप माथुर, वैभव माथुर, कुश्मेश वार्ष्णेय, तपन वार्ष्णेय, राहुल वार्ष्णेय आदि मौजूद रहे। उधर, मुख्य बाजार स्थित कुटी मंदिर में बाबा महाकाल का भव्य शृंगार कर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए गए।वृद्धाश्रम में कन्याओं का पूजन कर लिया आशीर्वादबिल्सी। गांव बांस बरौलिया स्थित ऋषि आश्रम शुभ सेवा संस्थान की ओर से संचालित वृद्धाश्रम में मंगलवार को महानवमी के अवसर पर कन्या पूजन कराया गया। संचालक वेदव्यास शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन हमारी धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजनों से समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और संस्कारों की भावना मजबूत होती है। इस मौके पर शिव गौड़, पन्नालाल, गोविंद शर्मा, देवपाल आदि मौजूद रहे। संवाद