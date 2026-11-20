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थाना क्षेत्र के गांव कंचनपुर निवासी टेंपो चालक मुनीश ककराला से टेंपो में सवारियों को बैठाकर बदायूं की ओर जा रहा था। बदायूं की ओर से एक प्राइवेट बस ककराला की ओर जा रही थी। बदायूं से निकलने के बाद एचएम मैरिज हॉल के करीब बस ने सामने से टेंपो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेंपो सवारियों सहित खाई में जा गिरा।हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण ने मौके पर पहुंचकर टेंपो में फंसे घायलों को बाहर निकाला। उसहैत थाना क्षेत्र के गांव बिरिया डंडा निवासी हृदेश, उनकी पत्नी प्रेमलता और उनकी डेढ़ साल की बच्ची अनाया गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा अलापुर थाना क्षेत्र के गांव कंचनपुर निवासी टेंपो चालक मुनीश, ककराला के वार्ड नंबर 6 निवासी फैजान और वार्ड नंबर 8 निवासी रईसन के भी चोटें आई।सभी घायलों को पुलिस अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर आई। इसमें दंपती और उनकी बेटी की हालत गंभीर होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं, टेंपो चालक और अन्य घायलों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सीओ दातागंंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा किया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।