फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Assault following taunts at wedding procession; case registered against nine people.

Budaun News: बरात में फब्तियां कसने पर मारपीट, नौ लोगों पर केस

Sun, 27 Sep 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Assault following taunts at wedding procession; case registered against nine people.
उझानी। बरात की विदाई के समय महिला को देखकर फब्तियां कसने और विरोध करने पर मारपीट करने के दो साल पुराने मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन

मामला 30 जनवरी 2024 का है। कछला में वार्ड नंबर- एक निवासी जलालुद्दीन के मुताबिक- आरोपी पड़ोसी कमरुद्दीन की नातिन की उस दिन बरात आई थी। विदाई के समय शाम करीब सात बजे जलालुद्दीन के परिवार की महिला भी दरवाजे पर खड़े होकर बरात देख रही थी। आरोप है कि उसी दौरान कुछ युवकों ने महिला को देखकर फब्तियां कसना शुरू कर दीं। उसे गालियां भी दी गईं।
विज्ञापन

जलालुद्दीन ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने कई और लोगों को बुला लिया। लाठी-डंडे लेकर आरोपी उनके घर में घुस आए। जलालुद्दीन, उनके बेटे मोहम्मद यासीन और मोहम्मद यामीन पिता को बचाने पहुंचे तो उन्हें भी नहीं बख्शा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पिटाई से घायल जलालुद्दीन और उनके बेटों ने घटना के बाद रात में ही पुलिस को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया। आरोप है कि पुलिस ने घायलों का मेडिकल तो कराया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की। घायलों में यामीन के हाथ की हड्डी भी टूट गई थी।

पुलिस अफसरों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो जलालुद्दीन ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कमरुद्दीन, उसके बेटे निजाकत, सिजाकत, यूनिस और युसूफ, प्रदीप सिंह, सोनू, प्रशांत और राम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि मामला काफी पुराना है। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed