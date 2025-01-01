Budaun News: फैजगंज बेहटा में फार्मासिस्ट के सहारे रहा आरोग्य मेला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दबतोरी। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपराह्न 2:00 बजे तक 81 लोगों ने अस्पताल पहुंचकर अपना उपचार कराया। डॉक्टर की सलाह पर 31 रोगियों ने रक्त की जांच कराई। इनमें आठ शुगर, 10 मलेरिया, पांच टाइफाइड, चार हीमोग्लोबिन, चार पीलिया की जांचें हुईं। चार रोगियों की शुगर निर्धारित मानक से अधिक पाई गई। शेष जांचें सामान्य रहीं।जनआरोग्य मेले में डॉ. जहीर अहमद ने रोगियों से साफ-सफाई रखने और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह दी। डॉ. जहीर अहमद, फार्मासिस्ट समद अली, वार्ड बॉय कैलाश कुमार, लैब टेक्नीशियन असर जावेद, एएनएम गीता सैनी आदि मौजूद रहीं।म्याऊं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र म्याऊं में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजकुमार गंगवार ने बताया कि बरसात के कारण मरीजों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। डॉ. रामस्वामी और रिशीता राज ने शाम तीन बजे तक कुल 22 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच के बाद मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निशुल्क दवाएं वितरित की गईं। चिकित्सकों ने मरीजों को मौसम में बदलाव के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी।फैजगंज बेहटा। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फार्मासिस्ट निशाकर शर्मा ने मरीजों को देखा। वार्ड बाॅय सचिन गुप्ता ने दवा वितरण कीं। बारिश के कारण 16 मरीज ही आए। चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने से मरीजों की संख्या निरंतर घट रही है। गर्भवती महिलाओं को जांच व डिलीवरी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रसूति गृह में एएनएम की नियुक्ति नहीं होने से गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी को जाना पड़ता है।