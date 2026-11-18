विज्ञापन

आरोप है कि प्रधान समेत उनके लोगों ने सरकारी स्कूल के नाम से दर्ज प्लॉटों पर कब्जा कर लिया है। पुष्पेंद्र ने इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों और उप लोकायुक्त से भी की थी।बाद में मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। सरकार की तरफ से स्टैंडिंग काउंसिल ने मामले में निर्देश लेने के लिए हाईकोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा। चार नवंबर को हुई सुनवाई में भी स्टैंडिंग काउंसिल ने हाईकोर्ट से फिर से समय मांग लिया। पुष्पेंद्र ने बताया कि हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 23 नवंबर का अंतिम मौका दिया है। इसे लेकर आरोपी ग्राम पंचायत प्रशासक रामप्रकाश ने बताया कि उन्होंने भूमि पर कब्जा नहीं किया है, जो भवन गिराए जाने का आरोप लगा है, वह पेयजल को ओवरहेड टैंक के लिए विभागीय स्तर से किया गया था।