फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   AHTC formed at Nannumal Jain College; Komal appointed as president

Budaun News: नन्नूमल जैन कॉलेज में एएचटीसी गठित, कोमल बनीं अध्यक्ष

Sun, 25 Oct 2026 02:00 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
AHTC formed at Nannumal Jain College; Komal appointed as president
छात्रा कोमल। संवाद
बिल्सी। जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर शनिवार को नगर के नन्नूमल जैन इंटर कॉलेज में मानव तस्करी विरोधी क्लब (एएचटीसी) का गठन किया गया। इसमें प्रधानाचार्य सचिन उपाध्याय को अध्यक्ष और सहायक अध्यापक विपिन कुमार को समिति का संरक्षक बनाया।
विज्ञापन

एएचटीसी में छात्रा कोमल को अध्यक्ष और अनेक पाल को सचिव नियुक्त किया। आर्यन शाक्य, खुशी भारती, खुशी, रामनरेश यादव, देवांश चंद्र, मौसमी कुमारी, अंजली, संघर्ष यादव और प्रियांशी को सदस्य बनाया। प्रधानाचार्य सचिन उपाध्याय ने बताया कि क्लब का मुख्य उद्देश्य विद्यालय और क्षेत्र में मानव तस्करी के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस मौके पर अजय गिरि, अक्षय सक्सेना, पुरुषोत्तम शाक्य, दीपक कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed