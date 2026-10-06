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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Accusation of breaking into a house, vandalism, and demanding a ransom of two lakh rupees.

Budaun News: घर में घुसकर तोड़फोड़, दो लाख रुपये फिरौती मांगने का आरोप

Tue, 06 Oct 2026 11:59 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:59 PM IST
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Accusation of breaking into a house, vandalism, and demanding a ransom of two lakh rupees.
उझानी। कोतवाली क्षेत्र के गांव छतुइया निवासी राजू शर्मा के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने और उनकी बुजुर्ग मां से दो लाख रुपये की फिरौती मांगने के छह माह पुराने मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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आरोप है कि छह मार्च को आरोपी युवकों ने घर का दरवाजा खुलवाकर राजू शर्मा पर हमला कर दिया था। राजू ने उसी दौरान पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्ष से जानकारी कर मामले को संदिग्ध ठहरा दिया था। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने समझौता करा दिया। 15 अप्रैल को आरोपी युवक फिर से राजू के घर में घुस आए। उन्होंने घर में रखे सामान को तहस-नहस कर दिया।
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आरोप है कि युवकों ने राजू की बुजुर्ग मां से दो लाख रुपये की फिरौती भी मांगी। गृहस्वामी को जान से मारने की धमकी दी गई। कार्रवाई नहीं होने पर गृहस्वामी ने कोर्ट की शरण ली। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी पिंटू और रिंकू के अलावा दो-तीन अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज जांच शुरू कर दी है।
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सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि मामला करीब छह माह पुराना है। घटना की शिकायत उस समय पुलिस से की गई होती तो तभी कार्रवाई कर दी जाती।
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