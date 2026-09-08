Budaun News: प्रेम के परिवार को गहरे जख्म दे गई आस्था...भाई-भाभी, धेवते-धेवती समेत गई जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उझानी क्षेत्र के अल्लापुर चमारी गांव के प्रेम सिंह ही नही, बल्कि उनके परिजनों के साथ कई महिला-पुरुष और बच्चे भी आस्था से सराबोर भजन गाते हुए बीते शुक्रवार को घर से निकले थे। सभी के तन पर पीले वस्त्र और थैलों में पूजन सामग्री थी। उन्होंने राजस्थान के गोगामेड़ी पहुंचकर रविवार सुबह में जात की। बच्चों के मुंडन संस्कार भी कराए थे। घर लौटने की खुशी बीच सफर में बागपत जिले में बड़ागांव के पास उस वक्त काफूर हो गई, जब श्रद्धालुओं की पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। श्रद्धालुओं में कुछ की चीखें पिकअप के अंदर ही दब गईं तो कुछ ने इलाज को ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। घायलों में शामिल श्रीकृष्ण ने अपने चाचा यादराम को रविवार देर रात करीब दो बजे जब हादसा के बारे में बताया तो उसके बाद ही गांव के लोगों को इस दर्दनाक घटना का पता चला।इस हादसे में सबसे गहरा जख्म प्रेम सिंह के परिवार को मिला। 45 वर्षीय प्रेम सिंह के अलावा उनके चार साल के धेवते सौरभ और दो साल की धेवती दीक्षा, उनके बड़े भाई जय सिंह उर्फ साधुराम, साधुराम की पत्नी मुन्नी देवी की जान गई है। उनकी पत्नी उर्मिला की हालत नाजुक बताई गई है। इधर, मृतक साधुराम के बेटे प्रमोद ने बताया कि हादसे के बारे में सुनते ही उनकी रुह कांप उठी।गांव में उनके पड़ोसी संजीव कहते हैं कि जात करने के लिए जाने से पहले प्रेम सिंह ने मुजरिया क्षेत्र के गांव सराय मुड़िया खागी उर्फ सरैय्या से अपनी बेटी सोनी और दामाद विकास को दोनों बच्चों सौरभ और दीक्षा के साथ एक दिन पहले अपने घर बुला लिया था। उनकी इच्छा धेवते-धेवती को भी अपनी मौजूदगी में जात कराने की रही थी।अब कौन कराएगा जात... कहकर बिलख उठे परिजनउझानी। अल्लापुर चमारी ही नहीं, बल्कि इलाके का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 80 साल के रामेश्वर भगतजी को नहीं जानता हो। घर से गोगामेड़ी रवाना होने से लेकर लौटने तक जहां भी श्रद्धालु पूजन करते हैं, भगतजी ही मंत्रोच्चार करते थे। उनके बिना गोगामेड़ी कोई नहीं जाता। श्रद्धालुओं के साथ उनके बेटे यादराम और नाती-नातिन भी थे। हादसे में भगतजी की मौत की जानकारी परिजनों को मिली तो वह यह कहते हुए बिलख उठे कि अब आगे जात कौन कराएगा। मौत की सूचना के बाद उनके रिश्तेदार भी गांव पहुंचे। वह भी उन्हीं के बारे में बातें करते नजर आए।मूर्ति और भगवती देवी का नाम के अनुरूप था व्यवहारउझानी। हादसे में मृतकों में शामिल मूर्ति देवी पत्नी थान सिंह और भगवती देवी पत्नी चित्रपाल के बारे में जब ग्रामीणों को पता लगा तो अधिकतर लोग उनके व्यवहार को लेकर बातें करते मिले। प्रधान श्रीपाल ने बताया कि उनके गांव की महिलाओं का व्यवहार सरल और सहज रहा है। मूर्ति और भगवती देवी को तो उनके नाम के अनुरूप ही शालीन माना जाता था। दोनों का किसी से कभी कोई विवाद भी नहीं रहा। उनकी बातों में हमेशा सादगी रहती थी। मूर्ति और भगवती की मौत से परिवार के साथ ही नहीं, बल्कि पड़ोसियों को भी गहरा धक्का लगा है। उनके साथ बच्चे भी थे, जो घायल बताए जा रहे हैं।फोड़ा-फुंसी का देशी इलाज करने में माहिर थे सुगड़पालउझानी। बागपत हादसे में जान गंवाने वाले चेतूनगला गांव के सुगड़पाल के बारे में गांव के राजीव यादव ने बताया कि वह अपने भतीजे विपिन की पिकअप से जात करने गए थे। पिकअप को विपिन चला रहे थे। तीन संतान में सबसे छोटा बेटा निखिल उनके साथ था। बेटा और भतीजे घायल हैं। सुगड़पाल फोड़ा-फुंंसी का देशी इलाज करने में माहिर थे। दूरदराज से लोग उन्हें इलाज करने के लिए बुलाकर ले जाते थे। गोगामेड़ी जाने से दो दिन पहले उन्होंने सहसवान क्षेत्र में महिलाओं का इलाज भी किया। इसी वजह से इलाके के लोग उन्हें बिसरिया कहकर पुकारा करते थे।बुजुर्ग बेगमवती की मौत से परिजन बदहवासउझानी। इलाके के गांव निजामपुर निवासी बुजुर्ग बेगमवती पत्नी मुन्नालाल भी अल्लापुर चमारी के श्रद्धालुओं के साथ उसी पिकअप में सवार थी, जो हादसे का शिकार हुई है। वह पिछले सालों में भी दो- तीन बार गोगामेड़ी जाकर जात कर चुकी थीं, लेकिन इस बार की जात उनकी अंतिम साबित हुई। उनकी मौत से परिवार के लोग बदहवास हैं। गांव के रौनक यादव ने बताया कि गोगामेड़ी जाने को उन्हें पूरे परिवार ने विदा किया था। उनकी मौत के बारे में पता लगा तो लोग सिहर उठे। उनके बेटे प्रदीप और कुंवरपाल भी ग्रामीणों के साथ बागपत चले गए।मासूम भाई-बहन की मौत के बाद घर में कोहरामबिल्सी। राजस्थान के बागड़ से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही पिकअप के बागपत में हादसे के दौरान बिल्सी क्षेत्र के सराय मुड़िया खागी निवासी विकास के पांच वर्षीय बेटे सौरभ और तीन वर्षीय बेटी दीक्षा की भी मौके पर मौत हुई। दोनों मासूम भाई-बहन की मौत की खबर गांव पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। दोनों मासूम बागड़ धाम से परिवार के साथ घर लौट रहे थे। विकास और मां भी घायल हुए हैं। उनका बरेली में इलाज चल रहा है।मां को नहीं पता मुनीम हो गई मौतबिनावर। बागपत हादसे में गांव रसूलपुर निवासी आंनदवीर गंभीर रूप से घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है। उनके बेटे मुनीम की इस हादसे में जान चली गई। मुनीम के बहनोई विजय ने बताया कि मुनीम की मौत के बारे में उनकी मां को नहीं बताया गया है। उन्हें केवल पति और बेटे के घायल होने की सूचना दी गई है। विजय ने बताया कि मुनीम तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़ा भाई वीरेंद्र और छोटा मुनेंद्र हैं। पिता के पास करीब चार बीघा जमीन है, जिस पर परिवार खेतीबाड़ी करता है। मुनीम भी खेती के साथ मजदूरी कर परिवार की मदद करता था। संवादछह भाई बहन में सबसे छोटा था जितेंद्रजरीफनगर। थाना क्षेत्र के मुरादपुर उस्मानपुर निवासी नैनपाल के पांच बेटे और एक बेटी में जितेंद्र सबसे छोटा बेटा था। नैनपाल के भाई मुनेश ने बताया कि उनके भाई खेती किसानी करते हैं। वह सबसे छोटे बेटे जितेंद्र और पत्नी सुल्तानश्री के साथ गोगामेड़ी दर्शन करने गए थे। इसी दौरान बागपत में ये हादसा हो गया। नैनपाल और सुल्तानश्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जितेंद्र की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में दंपति की आंत फट गई, जिसका ऑपरेशन किया गया है।गोगामेड़ी रवाना होने से पहले पिता की बुआ की गोद में खेले थे दोनों मासूमबदायूं। मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव सराय मुडिया खागी सरैय्या गांव निवासी विकास कुमार के दोनों मासूम बच्चे दीक्षा व सौरभ गोगामेड़ी रवाना होने से पहले पिता की बुआ के गोद में खेलते हुए रवाना हुए थे। दोनों बच्चों को पीले कपड़े पहनाकर सबने गोद में खिलाकर रवाना किया था। तब किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि इन दोनों बच्चों का वे आखिरी बार मुंह देख रहे हैं। हादसे ने विकास के घर की किलकारी एक झटके में छीन ली। वहीं, विकास और उनकी पत्नी का इलाज किया जा रहा है। उनको भी गंभीर चोटें आई है। संवाद