प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला: इस्लामनगर में दो साल में 1028 आवासों का आवंटन, 728 में फर्जीवाड़े का आरोप

मोहल्ला कुम्हारन की ही सुनीता के पति भट्टे पर मजदूरी करते थे। 50 साल पुराना मकान है, बारिश में पूरा परिवार त्रिपाल के नीचे रात गुजारता है। चार बार आवेदन किया, नाम सूची में नहीं। जिम्मेदारों ने इनके नाम सूची में शामिल नहीं किए।



मोहल्ला नई बस्ती निवासी समीर बीमारी से दिव्यांग हैं, छत न होने से पत्नी छोड़ गई। भाई-बहन के सहारे जीवन गुजार रहे हैं। 100 गज का प्लॉट खाली पड़ा है। नगर पंचायत और जिलाधिकारी से शिकायत के बाद भी लाभ नहीं मिला।



अपात्रों को नोटिस देने का अधिकार डूडा को: एसडीएम

तहसील क्षेत्र के कस्बा इस्लामनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में कथित घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। एसडीएम बिल्सी गौरव आर्य ने बताया कि उक्त प्रकरण में हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।



उन्होंने कहा कि मामले से संबंधित प्रक्रिया में डूडा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में नोटिस जारी करने का अधिकार डूडा विभाग को ही है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देश प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।