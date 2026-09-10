Budaun News: साढ़ू के घर सबमर्सिबल ठीक कर पानी भरते समय युवक को लगा करंट, मौत

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उसहैत। थाना क्षेत्र के दियोरिया गांव में बुधवार की रात साढ़ू के घर सबमर्सिबल ठीक करने के दौरान पानी भरते समय युवक करंट लगने से झुलस गया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बिल्सी थाने के गांव गढ़ी निवासी लालू 29 वर्षीय पुत्र महीपाल अपने साढ़ू निवासी दियोरिया असगुना मंझले पुत्र धर्मपाल के घर सबमर्सिबल में आई खराबी को ठीक करने गए थे। लालू खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी दो बेटियां हैं। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि जिला अस्पताल से युवक की मौत की सूचना मिली थी। पोस्टमॉर्टम कराने के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। संवाद