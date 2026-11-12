Budaun News: ककोड़ा मेले में बसने लगी तंबुओं की नगरी

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मेला क्षेत्र में जिला पंचायत की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेले में टेंट और प्रकाश व्यवस्था लगाने का काम कराया जा रहा है। बिजली के खंभों और रोशनी की व्यवस्था के साथ धीरे-धीरे मेले का स्वरूप बढ़ रहा है। मेला क्षेत्र में पहली चाय की दुकान लगने से दुकानदारों की गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में दुकानों, तंबुओं और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ मेला क्षेत्र में रौनक और बढ़ने की उम्मीद है। 24 नवंबर को मुख्य स्नान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अब गंगा तट पर धीरे-धीरे मिनी कुंभ की तस्वीर उभरने लगी है।मेला ककोड़ा से गनियाई तक गंगा की धारा का किया निरीक्षणकादरचौक। मेला ककोड़ा में गंगा की उपधारा में घटते जलस्तर को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। बृहस्पतिवार को उपजिलाधिकारी और तहसीलदार ने मेला स्थल से गनियाई तक गंगा की उपधारा का निरीक्षण कर जल की स्थिति परखी। अधिकारियों ने कई स्थानों पर जल की स्थिति का जायजा लिया।मुख्य स्नान के दौरान श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को स्नान के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। जलस्तर कम होने से स्नान घाट पर पानी की उपलब्धता अब भी चुनौती बनी हुई है। अधिकारियों ने जिला पंचायत को उपधारा में जल बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण में जिला पंचायत के इंजीनियर पवन कुमार गोयल भी साथ रहे। संवादमुख्यमंत्री योगी को भेजा ककोड़ा मेले के राजकीय उद्घाटन का न्योताकादरचौक। मिनी कुंभ मेला ककोड़ा को राजकीय मेला घोषित कराने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उद्घाटन कराने की मांग तेज हो गई है। ककोड़ा देवी मंदिर के महंत बाबा नन्हेदास ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 22 नवंबर को गंगा तट पर मेले का राजकीय उद्घाटन कराने का आग्रह किया है।पत्र में कहा गया है कि मेले में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री के आगमन से आयोजन को नई पहचान मिलेगी। महंत ने बताया कि वह प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री को आमंत्रण भेजते हैं। अब श्रद्धालुओं को शासन के निर्णय का इंतजार है। संवाद