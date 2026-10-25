Budaun News: 245 जोड़े बने हमसफर, 7 ने कबूल किया निकाह

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उसावां कस्बे के उदैया नगला रोड स्थित स्व. श्री रामपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय परिसर में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवदंपतियों ने सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। बिल्सी से आए जय आर्य ने रीति-रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवदंपतियों को सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया।मुख्य अतिथि विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत बेटियों का सम्मानजनक विवाह कराया जा रहा है। समारोह में सीडीओ गामिनी सिंगला, डीडीओ मनोज कुमार सिंह, डीसी एनआरएलएम रवि प्रकाश सिंह, नगर पंचायत अध्यक्षा प्रियंका सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। स्कूली छात्राओं ने मांगलिक गीत प्रस्तुत किए।उसावां ब्लॉक से 40, म्याऊं ब्लॉक से 55 और नगर पंचायत उसावां से 9 जोड़े शामिल हुए। सभी नवदंपतियों को उपहार स्वरूप घरेलू सामान भेंट किया गया। महाविद्यालय को जमीन दान करने वाले राजकुमार गुप्ता और नन्हेलाल वर्मा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। संचालन संतोष कुमार सिंह ने किया।पूनम लॉन में सामूहिक विवाह कलसमाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 26 अक्तूबर की सुबह सात बजे से बुधवाई रोड स्थित पूनम लॉन में 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा।