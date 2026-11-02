Budaun News: छात्रवृत्ति परीक्षा में 2209 विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

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जिले के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, परिषदीय उच्च प्राथमिक और संविलियन विद्यालयों में कक्षा आठ में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे बिना किसी रुकावट के अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकेंगे।परीक्षा में 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। इनमें 90 प्रश्न मानसिक योग्यता से संबंधित थे, जबकि शेष 90 शैक्षिक अभिरुचि पर आधारित रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों को दोनों विषयों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना था। परीक्षा में सफल होने वाले चयनित विद्यार्थियों को चार साल तक छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इस अवधि में कक्षा नौ, 10, 11 और 12 की पढ़ाई के लिए कुल 48 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को आगे की शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी।