Bijnor News: सड़क हादसे में युवक की माैत, पुलिस ने शुरू की जांच

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हादसे के बाद मौके पर काफी ग्रामीण एकत्र हो गए। भारी बारिश के कारण कुछ समय तक शव की पहचान नहीं हो सकी। बाद में ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त संजय पुत्र घनश्याम के रूप में की। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना स्थल के पास एक मैजिक वाहन भी पलटा हुआ मिला था। पुलिस ने मैजिक चालक से पूछताछ की। चालक ने बताया कि दुर्घटना उसके वाहन से नहीं हुई है।पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवेचक सुनील सहरावत ने बताया कि संजय की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन की तलाश कर रही है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।