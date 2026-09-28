Bijnor News: सड़क हादसे में युवक की माैत, पुलिस ने शुरू की जांच
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:03 AM IST
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कोतवाली देहात। शनिवार रात करीब 8:30 बजे शादीपुर बस अड्डे के आगे एक सड़क हादसे में राजदेव नंगली निवासी संजय (32) की मौत हो गई। संजय पैदल अपने घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।
हादसे के बाद मौके पर काफी ग्रामीण एकत्र हो गए। भारी बारिश के कारण कुछ समय तक शव की पहचान नहीं हो सकी। बाद में ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त संजय पुत्र घनश्याम के रूप में की। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना स्थल के पास एक मैजिक वाहन भी पलटा हुआ मिला था। पुलिस ने मैजिक चालक से पूछताछ की। चालक ने बताया कि दुर्घटना उसके वाहन से नहीं हुई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवेचक सुनील सहरावत ने बताया कि संजय की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन की तलाश कर रही है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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हादसे के बाद मौके पर काफी ग्रामीण एकत्र हो गए। भारी बारिश के कारण कुछ समय तक शव की पहचान नहीं हो सकी। बाद में ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त संजय पुत्र घनश्याम के रूप में की। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना स्थल के पास एक मैजिक वाहन भी पलटा हुआ मिला था। पुलिस ने मैजिक चालक से पूछताछ की। चालक ने बताया कि दुर्घटना उसके वाहन से नहीं हुई है।
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पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवेचक सुनील सहरावत ने बताया कि संजय की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन की तलाश कर रही है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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