Bijnor News: डीसीएम की टक्कर से ई-रिक्शा सवार महिला की मौत, चालक घायल

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शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे थाना स्योहारा पुलिस को सूचना मिली कि नूरपुर रोड पर ग्राम कुड़ी बांगर के पास ईकड़ा के पुल के समीप सड़क दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई। थानाध्यक्ष संजय कुमार तोमर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि आदेश देवी (60) पत्नी शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम शेखुपुरा दलालपुर, थाना स्योहारा, ई-रिक्शा में बैठकर अपने घर से कस्बा स्योहारा जा रही थीं। ई-रिक्शा ग्राम कुड़ी बांगर निवासी शादाब पुत्र शाहिद चला रहा था। जैसे ही ई-रिक्शा ईकड़ा के पुल के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक डीसीएम ने उसमें टक्कर मार दी।टक्कर इतनी तेज थी कि आदेश देवी सड़क पर जा गिरीं और गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ई-रिक्शा चालक शादाब भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए स्योहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतका और घायल के परिजनों को घटना की सूचना दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया।मृतका के पुत्र की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस वाहन और चालक की तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। - अंजनी कुमार चतुर्वेदी, सीओ धामपुर