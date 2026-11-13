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Bijnor News: रामगंगा तट पर 24 नवंबर उमड़ेगा आस्था का सैलाब

Fri, 13 Nov 2026 01:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:10 AM IST
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A massive surge of faith will be witnessed on the banks of the Ramganga on November 24.
धामपुर। क्षेत्र के गांव भूतपुरी स्थित रामगंगा नदी का तट 24 नवंबर को श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास से सराबोर होगा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहां लगने वाले गंगा स्नान मेले में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
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श्रद्धालु रामगंगा में पवित्र स्नान कर पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना करेंगे। बच्चों के मुंडन संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान और अन्य परंपरागत गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। हालांकि, मेला सिर पर होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर अभी तक तैयारियां दिखाई नहीं दे रही हैं।
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कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। क्षेत्र के गांव भूतपुरी, हाफिजाबाद, मोरना, सलावा, जगुपुरा, आलमपुर, गांवड़ी आदि गांवों के श्रद्धालु राजीव कुमार, वीरेंद्र सिंह, रामवीर सिंह, नत्थू सिंह, भारत भूषण, सूर्यप्रकाश शर्मा आदि का कहना है कि हिंदू धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र -पुण्यदायी माना गया है।
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लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासनिक स्तर पर मेला स्थल की साफ-सफाई, घाटों की मरम्मत और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दे रही है। घाट पर प्रकाश, पेयजल, अस्थायी शौचालय, चिकित्सा सुविधा, महिला श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था और नदी में सुरक्षित स्नान के इंतजाम किए जाने चाहिए।

एसडीएम नितिन कुमार का कहना है कि उनके स्तर से राजस्व विभाग के अधिकारियों को मेला स्थल की जांच कर रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। रिपोर्ट आते ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी।
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