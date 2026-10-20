Bijnor News: अब 30 अक्तूबर तक चालू हो पाएगी बिजनौर बाईपास पर वाहनों की आवाजाही

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-नहर पुल की अप्रोच रोड का निर्माण रह गया बाकीसंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के बिजनौर बाईपास अब 30 अक्तूबर तक चालू हो पाएगा। करीब दस दिन की देरी निर्माण सामग्री तैयार करने वाले प्लांट में खराबी के चलते हो गई है। कर दिया जाएगा। सर्विस रोड पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब सिर्फ दो पुलों की अप्रोच रोड पर तारकोल की परत डाला जाना बाकी रह गया है।बिजनौर बैराज मार्ग और बिजनौर नजीबाबाद मार्ग को आपस में जोड़ने के लिए आठ किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया गया है। इस बाईपास का निर्माण मेरठ-कोटद्वार राजमार्ग को फोरलेन में तब्दील करने वाले परियोजना में शामिल था।यह बाईपास माउंट लिट्रा स्कूल से शुरू होकर नजीबाबाद मार्ग पर गांव पेदा के पास निकल रहा है। बाईपास मार्ग के निर्माण का काम 96 फीसदी हो चुका है। अब दो पुलों की अप्रोच रोड पर तारकोल की परत डाला जाना बाकी रह गया है।शहर में घट जाएगा वाहनों का दबावबाईपास का निर्माण पूरा होने के साथ ही बिजनौर शहर को जाम से निजात मिल जाएगी। क्योंकि दिल्ली और मेरठ से पौड़ी जाने वाला यातायात शहर में घुसने के बजाए सीधे बाईपास से निकल जाया करेगा। साथ ही सफर की राह भी आसान होगी। इसके साथ ही मेरठ से नगीना या कोतवाली की ओर जाने वाला यातायात भी इस बाईपास से गुजरेगा।वर्जनपहले 20 से 22 अक्तूबर तक बाईपास वाहनों के लिए खोलने की योजना थी। मगर प्लांट में आग लगने की वजह से खराबी आ गई है। जिसे दूर करने के बाद ही तारकोल का काम हो सकेगा। अब 30 अक्तूबर तक बाईपास चालू कर दिया जाएगा। - आशीष शर्मा, एसडीओ एनएचएआई