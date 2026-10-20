Bijnor News: हादसे में इकलौते बेटे की मौत, परिवार में मातम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- पास के गांव से साथी के साथ रामायण देख लौट रहा था छात्रसंवाद न्यूज एजेंसीमंडावली/नजीबाबाद। मंडावली थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर सैद उर्फ नयागांव में सोमवार की रात एक दर्दनाक हादसे ने एक मां की दुनिया उजाड़ दी। पर्दे पर रामायण देखकर बाइक से खुशी-खुशी घर लौट रहे 15 वर्षीय छात्र सत्यम मौत हो गई, जबकि उसका साथी दीपांशु घायल हो गया।सोमवार की रात गांव अभिपुरा शेख से पर्दे पर रामायण देखकर सत्यम अपने साथी दीपांशु के साथ गांव लौट रहा था। गांव के पास ब्रेड से भरे छोटा हाथी से बाइक टकरा गई। जिसमें बाइक सवार नांगल सोती इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र सत्यम पुत्र नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। पीछे बैठा उसका साथी दीपांशु पुत्र जितेंद्र (14) घायल हो गया।सत्यम अपने माता-पिता का इकलौता चिराग था। तीन साल पहले पिता का साया सिर से उठ चुका है। सत्यम दो बड़ी बहनों का इकलौता भाई था। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां लता देवी बेसुध हो गई। घर में चीख-पुकार मच गई। पूरे गांव में मातम पसरा है। पुलिस ने शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है और वाहन को कब्जे में ले लिया है। लता देवी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।