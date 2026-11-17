बिजनौर जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव औरंगपुर हृदय में घर में घुसकर पालतू कबूतरों की निर्मम हत्या कर दी गई। करीब 80 कबूतरों की गर्दन मरोड़कर उन्हें मारा गया, जबकि लगभग 40 कबूतर चोरी हो गए। इस वारदात से कबूतर पालने वाले गौरव कश्यप को करीब तीन लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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घटना मंगलवार सुबह तब सामने आई, जब गांव औरंगपुर हृदय निवासी गौरव कश्यप पुत्र ब्रजेश कश्यप अपने घर में कबूतरों को दाना डालने के लिए पहुंचे। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने जो नजारा देखा, उससे उनके होश उड़ गए। कमरे में करीब 80 कबूतर मृत पड़े थे। आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने न केवल उनकी गर्दन मरोड़कर हत्या की, बल्कि उनके पंख भी नोच दिए। इसके अतिरिक्त, लगभग 40 कबूतरों को चोरी भी कर लिया।गौरव कश्यप के अनुसार, इस घटना में उन्हें लगभग तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने तत्काल थाना पुलिस को तहरीर देकर घटना का खुलासा करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।इस संबंध में सीओ सुनील कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है और घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।