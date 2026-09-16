फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Unpaved roads in Shivpuri pose a problem, forcing villagers to walk in mud.

Bijnor News: शिवपुरी में कच्चा मार्ग बना मुसीबत, कीचड़ में चलने को मजबूर ग्रामीण

Wed, 16 Sep 2026 01:04 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Unpaved roads in Shivpuri pose a problem, forcing villagers to walk in mud.
अफजलगढ़ के गांव शिवपुरी में बस्ती के बीच कच्चा मार्ग में हुआ जलभराव। (पड़ताल के साथ) संवाद
अफजलगढ़। गांव शिवपुरी में बृजेश के घर से धर्मशाला तक करीब 300 मीटर का मार्ग कच्चा है। लगभग 100 मीटर हिस्से में पानी भरा होने से कीचड़ हो गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी इसी कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शीघ्र मार्ग का निर्माण करवाने की मांग की है।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि बृजेश के घर से धर्मशाला तक का 300 मीटर मार्ग कच्चा होने के कारण पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाता है। इससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पानी दूषित होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का भी भय है। ग्रामीणों का आरोप है कि अनेक बार जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान और विकास विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया। कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
विज्ञापन

ग्रामीण राजन चौहान का कहना है कि मार्ग में पानी और कीचड़ होने से आने-जाने में परेशानी हो रही है। फिसलकर गिरने का डर रहता है।

रजत चौहान ने बताया कि कीचड़ के कारण दोपहिया वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं। बाइक बाहर खड़ी कर दूसरी ओर से घूमकर पैदल जाना पड़ता है, जिससे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शीघ्र मार्ग का निर्माण होना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मोहन सिंह का कहना है कि इसी मार्ग से बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, जो फिसलकर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। चुनाव के समय जनप्रतिनिधि आते हैं, वादा कर जाते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। शीघ्र मार्ग का निर्माण होना चाहिए।

महीपाल सिंह ने बताया कि वर्षों से मार्ग कच्चा है। हर साल पानी भर जाता है। इससे आवागमन में दिक्कत के साथ ही मच्छर पनप रहे हैं और बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। कई बार ग्राम प्रधान और बीडीओ से मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शीघ्र मार्ग बनवाने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाना चाहिए।
बीडीओ मनवीर सिंह ने बताया कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। वह मौके पर टीम भेजकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed