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Bijnor News: तीन युवकों ने कार रोककर की युवती से अभद्रता

Sat, 07 Nov 2026 01:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:20 AM IST
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Three youths stopped a car and misbehaved with a girl.
शिवाला कलां। कस्बा चांदपुर के मोहल्ला सराय रफी निवासी एक युवती ने तीन युवकों पर कार घेरकर गाली-गलौज और छींटाकशी करने, विरोध करने पर खींच-तान व अभद्रता करने तथा वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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कस्बा चांदपुर निवासी एक युवती किसी मुकदमे में बयान दर्ज कराने के लिए चांदपुर तहसील आई थी। आरोप है कि इसी दौरान कस्बे के सातों इमली के निकट मोहल्ला सराय रफी निवासी शोएब, परवेज और शेरू ने उसकी कार को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद तीनों ने उसके साथ गाली-गलौज और छींटाकशी की। युवती का आरोप है कि कार से उतरने पर आरोपियों ने उसके साथ खींच-तान और अभद्रता की तथा वीडियो बना ली। बाद में उसे बदनाम करने की नीयत से वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी। युवती ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर तीनों युवकों के खिलाफ तहरीर दी। विवेचना अधिकारी सुधीर पवार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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