Bijnor News: प्रेम प्रसंग को लेकर गांव में तनाव, घर में घुसकर मारपीट और पथराव

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संवाद न्यूज एजेंसीनूरपुर। गांव अस्करीपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर चल रहा विवाद रविवार को फिर भड़क उठा। एक पक्ष के लोगों ने युवक के घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और पथराव शुरू हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने का प्रयास किया। इस दौरान पथराव में तीन लोग घायल हो गए, जबकि एक पत्थर पुलिस वैन पर भी जा लगा। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया।बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। मामला बढ़ने पर समाज के लोगों ने हस्तक्षेप कर आपसी समझौता कराया था। समझौते में प्रेमी युगल के गांव में एक साथ नहीं रहने पर सहमति बनी थी। इसके बाद युवक के परिजन घर बंद कर गांव से चले गए थे। दिवाली से पहले युवक के परिजनों के गांव लौटने पर पुराना विवाद फिर से तूल पकड़ गया।गांव निवासी लेखराज सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे प्रिंस पुत्र सुशील, कामेश पुत्र राकेश और प्रशांत पुत्र संदीप घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और बाद में घर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रही भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया।इसी दौरान हुए पथराव में सचिन, वीर सिंह और विनोद देवी घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। पथराव के दौरान पुलिस वैन पर भी पत्थर लगने से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। गनीमत रही कि घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।सीओ देश दीपक ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।