Bijnor News: भूसे में लगी आग, दम घुटने से तीन गोवंशीय पशुओं की मौत

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धामपुर। अलावलपुर स्थित शक्ति नगर में एक व्यक्ति के कमरे के भीतर बंधी एक गाय और दो बछड़ों की मौत हो गई। बताया गया कि कमरे के भीतर भूसा भरा हुआ था और उसमें एक गाय और तीन बछड़े बंधे हुए थे। जब कमरे के भीतर से धुंआ उठता देखा और उन्होंने पशुओं को बाहर निकलने का प्रयास किया तो तब तक पशुओं की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग बुझाई। तेजपाल सिंह ने बताया कि शक्तिनगर में उनके आवास के पास ही घेर है। सोमवार की शाम वह गाय और दो बछड़ों को घेर में बने कमरे में रोज की तरह से बांधकर घर चले गए। मंगलवार की सुबह जब घेर में जाकर देखा तो कमरे से धुंआ उठ रहा था। कमरे के भीतर रखे भूसे में आग सुलग रही थी। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच पशुओं का बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन तब तक अंदर बंधी दुधारू गाय और दो बछड़ों की मौत हो गई। दमकल विभाग के निरीक्षक दीपक चौधरी ने बताया कि सूचना पर टीम पहुंची और मौके पर आग को बुझा दिया। आग लगने के कारणों की जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वहां बिजली का कनेक्शन भी नहीं था।