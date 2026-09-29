Bijnor News: शादी की जिद पर अड़ी युवती प्रेमी के घर पहुंची
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
चांदपुर। एक गांव में प्रेम प्रसंग के चलते रविवार देर रात एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और उससे शादी करने की जिद पर अड़ गई। दोनों अलग-अलग जातियों के हैं और बालिग बताए जा रहे हैं।
गांव निवासी युवती का गांव के ही दूसरी जाति के युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी जब दोनों के परिजनों को हुई तो उन्होंने शादी से इंकार कर दिया। रविवार देर रात युवती अचानक प्रेमी के घर पहुंच गई और वहीं रहने की बात कहने लगी। युवक के परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। सोमवार को दोनों पक्षों के साथ ग्रामीण थाने पहुंचे, जहां काफी देर तक बातचीत चली। समझाने पर युवती अपने स्वजन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई।
सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि दोनों बालिग हैं। युवती को उसके परिजनों के साथ भेज दिया गया।
विज्ञापन
गांव निवासी युवती का गांव के ही दूसरी जाति के युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी जब दोनों के परिजनों को हुई तो उन्होंने शादी से इंकार कर दिया। रविवार देर रात युवती अचानक प्रेमी के घर पहुंच गई और वहीं रहने की बात कहने लगी। युवक के परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। सोमवार को दोनों पक्षों के साथ ग्रामीण थाने पहुंचे, जहां काफी देर तक बातचीत चली। समझाने पर युवती अपने स्वजन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई।
विज्ञापन
सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि दोनों बालिग हैं। युवती को उसके परिजनों के साथ भेज दिया गया।