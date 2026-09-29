Bijnor News: शादी की जिद पर अड़ी युवती प्रेमी के घर पहुंची

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गांव निवासी युवती का गांव के ही दूसरी जाति के युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी जब दोनों के परिजनों को हुई तो उन्होंने शादी से इंकार कर दिया। रविवार देर रात युवती अचानक प्रेमी के घर पहुंच गई और वहीं रहने की बात कहने लगी। युवक के परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। सोमवार को दोनों पक्षों के साथ ग्रामीण थाने पहुंचे, जहां काफी देर तक बातचीत चली। समझाने पर युवती अपने स्वजन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई।सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि दोनों बालिग हैं। युवती को उसके परिजनों के साथ भेज दिया गया।