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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   The young woman, adamant about getting married, arrived at her lover's house.

Bijnor News: शादी की जिद पर अड़ी युवती प्रेमी के घर पहुंची

Tue, 29 Sep 2026 01:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:00 AM IST
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The young woman, adamant about getting married, arrived at her lover's house.
चांदपुर। एक गांव में प्रेम प्रसंग के चलते रविवार देर रात एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और उससे शादी करने की जिद पर अड़ गई। दोनों अलग-अलग जातियों के हैं और बालिग बताए जा रहे हैं।
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गांव निवासी युवती का गांव के ही दूसरी जाति के युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी जब दोनों के परिजनों को हुई तो उन्होंने शादी से इंकार कर दिया। रविवार देर रात युवती अचानक प्रेमी के घर पहुंच गई और वहीं रहने की बात कहने लगी। युवक के परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। सोमवार को दोनों पक्षों के साथ ग्रामीण थाने पहुंचे, जहां काफी देर तक बातचीत चली। समझाने पर युवती अपने स्वजन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई।
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सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि दोनों बालिग हैं। युवती को उसके परिजनों के साथ भेज दिया गया।
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