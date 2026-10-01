Bijnor News: मां ने पढ़ने के लिए डांटा तो घर छोड़कर चला गया छात्र

विज्ञापन



थाना क्षेत्र के गांव सादाबाद निवासी 16 वर्षीय श्याम पुत्र संजय सिंह श्री विदुर गृह इंटर कॉलेज विदुर कुटी में कक्षा 11 का छात्र है। 29 सितंबर की सुबह गृह परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकला था। वापस नहीं आने पर मां अनीता देवी ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने छात्र को बिजनौर बस स्टैंड से 29 सितंबर की रात्रि तलाश कर लिया। सीओ चांदपुर देश दीपक ने बुधवार को बताया कि किशोर को उसकी मां ने पढ़ने में लापरवाही को लेकर डांट दिया था। वह परीक्षा देने नहीं पहुंचा बल्कि रोडवेज बस से गाजियाबाद चला गया। उसके बाद वह मेरठ आ गया। वह घर से फीस जमा करने के लिए 400 रुपये लेकर निकला था। जब ये रुपये खत्म हो गए तो किसी के फोन से परिजनों को मदद के लिए कॉल की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस की मदद से मंगलवार की देर रात्रि श्याम को तलाश लिया।

विज्ञापन

हीमपुर दीपा। पढ़ाई नहीं करने पर मां की डांट से नाराज 11वीं कक्षा का छात्र परीक्षा देने कॉलेज जाने के बहाने घर से चला गया। वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश की और पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने 16 घंटे के भीतर छात्र को तलाश लिया।