Bijnor News: फंदे से लटका मिला छात्र का शव

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ग्राम ककराला निवासी मोहित सैनी जनता इंटर कॉलेज महुआ में कक्षा आठ का छात्र था। परिजनों के अनुसार मंगलवार को मोहित का गांव के ही रहने वाले कपिल से स्कूल में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद रास्ते में भी दोनों के बीच विवाद होने की बात सामने आई है। बताया गया कि कपिल की मां शिकायत करने मोहित के घर पहुंची थी। इसके बाद मोहित के परिजन जंगल चले गए। लौटकर आने पर उन्होंने मोहित को मृत अवस्था में कमरे में फंदे पर लटका देखा। यह देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक नगीना राजेश कुमार और थाना प्रभारी कोतवाली देहात सुनील सहरावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने साथी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। पुलिस उपाधीक्षक राजेश सोलंकी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।