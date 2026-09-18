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Bijnor News: बार ऐसोसिएशन के चुनाव में कोषाध्यक्ष सहित कई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

Fri, 18 Sep 2026 01:27 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:27 AM IST
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Several candidates, including the treasurer, were elected unopposed in the Bar Association elections.
धामपुर। बार एसोसिएशन चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच में सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए, जिसके बाद कई पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष योगेन्द्र पाल सिंह ने बताया। अब 28 सितंबर को शेष पदों के लिए मतदान होगा।
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सह सचिव प्रकाशन पद पर शाकिर हुसैन निर्विरोध चुने गए। वरिष्ठ सदस्य के रूप में सरोजबाला का एकल नामांकन हुआ। कनिष्ठ सदस्य के रूप में अर्चना का भी एकल नामांकन था। इस तरह वे दोनों भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। महिला आरक्षित सीट से कोषाध्यक्ष पद पर सुमन लता को निर्विरोध चुना गया है। अध्यक्ष पद के लिए सुरेश सिंह और सुधीर कुमार के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजीव कुमार और जितेंद्र कुमार मैदान में हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए कमल सिंह और विपिन कुमार प्रत्याशी हैं। सचिव पद पर खेमचंद और जफर अहमद के बीच मुकाबला होगा। सह सचिव प्रशासन के लिए अनुराग कुमार और नरेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। सह सचिव लाइब्रेरियन के लिए तारा सिंह, योगेश कुमार और शावेद अली प्रत्याशी हैं।
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-महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण का प्रावधान
बार एसोसिएशन धामपुर के भूतपूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने बताया। यह पहली बार है जब महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि वह विगत 51 वर्षों से वकालत कर रहे हैं। इस आरक्षण के जरिये कोषाध्यक्ष का पद महिला कोटे में चला गया। इसी पद पर सुमन लता निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं।
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-मतदान वाले पद और प्रमुख उम्मीदवार
28 सितंबर को कई पदों के लिए मतदान होगा। इनमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, अतिरिक्त सचिव, सह सचिव प्रशासन और सह सचिव लाइब्रेरियन शामिल हैं। अध्यक्ष पद पर सुरेश सिंह और सुधीर कुमार आमने-सामने हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए संजीव कुमार और जितेंद्र कुमार दावेदार हैं। सह सचिव लाइब्रेरियन पद पर तारा सिंह, योगेश कुमार और शावेद अली के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।
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