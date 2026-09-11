Bijnor News: कुएं पर कब्जे के विवाद में बनखला पहुंची राजस्व टीम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोमवार को गांव रसूलपुर जागन उर्फ लक्खूवाला के कुछ ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत की थी कि पंचायत के गांव बनखला में वर्षों पुराना पानी पीने का कुआं था। ग्रामीणों के अनुसार करीब दस वर्ष पहले यहां मस्जिद का निर्माण कराया गया था। निर्माण के दौरान कुएं को मस्जिद परिसर में शामिल कर लिया गया। आरोप है कि नमाज अदा करने वालों और जमातियों के लिए कुएं के आसपास शौचालय और बाथरूम का निर्माण करा दिया गया। इसके बाद मौके पर कुआं दिखाई नहीं देता है। ग्रामीणों का दावा है कि कुआं राजस्व अभिलेखों और गांव के नक्शे में दर्ज है। बृहस्पतिवार को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर अभिलेखों के आधार पर स्थिति देखी। इस दौरान दोनों पक्षों के तीन-तीन लोगों के बयान दर्ज किए गए।तहसील प्रशासन ने दोनों पक्षों से मस्जिद, संबंधित जमीन और कुएं से जुड़े गांव के राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है। एसडीएम नगीना प्रिंस कुमार ने कहा कि टीम मौके पर गई थी। रिपोर्ट आने के बाद इसमें कुछ बताया जा सकता है।कुआं कब्जामुक्त कराने की मांगबृहस्पतिवार को हिंदू रक्षक दल के जिलाध्यक्ष कौशिक त्यागी के नेतृत्व में ग्रामीण कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम को ज्ञापन देकर गांव के नक्शे में दर्ज कुएं को कब्जामुक्त कराने की मांग की। कौशिक त्यागी ने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष मामले को लेकर गुमराह कर रहा है और गांव के नक्शे को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कुएं को कब्जामुक्त नहीं कराया गया तो संगठन आंदोलन करेगा।