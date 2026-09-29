Bijnor News: गंभीर बीमारियों से होगा बचाव, आप भी करें रक्तदान

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-मेडिकल अस्पताल में एक अक्तूबर को होगा रक्तदान शिविर का आयोजनसंवाद न्यूज एजेंसीबिजनौर। रक्तदान करने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही रक्तदान से हृदय, शुगर, रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से एक अक्तूबर को मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर लगेगा।रक्तदान करने से दिल स्वस्थ रहता है। वहीं हृदयघात होने की संभावना भी कम रहती है। जागरूकता बढ़ने पर लोग रक्तदान करने अस्पताल पहुंच रहे हैं। रक्तदान शिविरों में युवा वर्ग, स्कूली छात्र और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता रक्तदान करके दूसरों का जीवन बचाने में लगे हैं। जिले की महिलाएं भी रक्तदान करने में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। चिकित्सकों की सलाह और जागरूकता के आधार पर लोग रक्तदान कर रहे हैं। डॉ. संजय शंकर ने बताया कि रक्तदान करने के 21 दिन के अंदर उतना नया खून बन जाता है। रक्तदान करने से सेहत अच्छी रहती है। इससे शरीर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे।रक्तदान करने के फायदे-दिल की बीमारी का कम होना-रक्तचाप, शुगर का खतरा कम होना-रक्त की सभी जांचें निशुल्क होना-नई रक्तकणिकाओं के बनने से शरीर में नई ऊर्जा बने रहनारक्तदान से पहले ये भी जानिए-एक यूनिट ब्लड से मिलता है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी और क्रायो-एक बार में लिया जाता है 350 मिलीग्राम खून-तीन महीने के अंतराल पर ही करें रक्तदान