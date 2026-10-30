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Bijnor News: मां-बेटी से मारपीट, बेटे को दी जान से मारने की धमकी

Fri, 30 Oct 2026 02:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:23 AM IST
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Mother and daughter assaulted; son threatened with death
नहटौर। गांव मानकपुर में मां-बेटी के साथ मारपीट और बेटे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
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गांव निवासी कुसुम देवी पत्नी बलकरण सिंह के अनुसार, 27 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे गांव निवासी लाखन सिंह और मुनीम सिंह लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज करते हुए कुसुम देवी और उनकी बेटी मधु रानी के साथ मारपीट की। घटना में कुसुम देवी को गुम चोटें आईं, जबकि मधु रानी के सिर में खुली चोट लगी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचाया।

आरोप है कि अगले दिन सुबह आठ बजे आरोपियों ने गांव के चौराहे पर कुसुम देवी के बेटे अर्जुन सिंह को घेरकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। विवेचना अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
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