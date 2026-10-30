फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   A grand procession will be taken out today on the occasion of Maharaja Agrasen Jayanti.

Bijnor News: महाराजा अग्रसेन जयंती पर आज निकलेगी भव्य शोभायात्रा

Fri, 30 Oct 2026 02:19 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
A grand procession will be taken out today on the occasion of Maharaja Agrasen Jayanti.
नगीना। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल सभा की ओर से शुक्रवार को नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा को लेकर अग्रवाल समाज के लोगों में उत्साह है।
विज्ञापन

अग्रवाल सभा के प्रधान शीतल अग्रवाल ने बताया कि शोभायात्रा शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे पंजाबी कॉलोनी के मुख्य गेट से प्रारंभ होगी। इसके बाद शोभायात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई मोहल्ला नालबन्दान स्थित अग्रवाल धर्मशाला पहुंचकर संपन्न होगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि शोभायात्रा में तीन आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। इसके अलावा महिलाओं की कलश यात्रा, स्कूली बच्चों द्वारा महाराजा अग्रसेन के संदेशों को लेकर चलना और बैंड-बाजे आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शोभायात्रा में अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ ही विभिन्न समाजों के लोग भी शामिल होंगे।अग्रवाल सभा की ओर से शोभायात्रा को सफल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed