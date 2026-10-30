फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Accused who committed thefts in two villages over two days arrested

Bijnor News: दो दिन तक दो गांव में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Fri, 30 Oct 2026 02:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Accused who committed thefts in two villages over two days arrested
बिजनौर। पुलिस ने गांव भगतावाला और गांव मोहिउद्दीनपुर में लगातार हुई चोरी की वारदात में शामिल छठे आरोपी को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से करीब दस लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। चोरी में शामिल रहे पांच आरोपियों को पहले ही जेल भेजा चुका है।
विज्ञापन

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 22 जुलाई की रात गांव भगतावाला में शरीफ अहमद के घर में चोरी हुई थी। शरीफ अहमद की दो बेटियों की शादी होने वाली थी, जिसके लिए आभूषण खरीदकर रखे गए थे। वहीं इसके अगले ही दिन गांव मोहिउद्दीनपुर में ब्रिजेश कुमार के घर में चोरी हुई। ब्रिजेश कुमार के घर में चोरी करने के बाद आरोपियों ने तड़के सड़क पर दौड़ लगाने वाले युवकों पर भी गोली चला दी थी। जिसमें एक युवक को छर्रे लगे थे। चोरी करने वाले गिरोह ने दौड़ लगाने वाले युवकों को समझा था कि वे उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे हैं। जिसके चलते चोरों ने फायर कर दिया था।
विज्ञापन

अब पुलिस ने चोरी में वांछित चल रहे फिरोज निवासी ग्राम हमीरपुर थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चार सोने की चूड़ी, एक गले का हार, एक जोड़ी टॉप्स, एक अंगूठी, एक टीका, दो हाथ के कड़े, एक गले की चेन और अन्य आभूषण बरामद किए हैं। बता दें कि इस मामले में पुलिस पहले ही पांच आरोपियों को जेल भेज चुकी है। अब पकड़ में आया छठा आरोपी दोनों ही चोरी की वारदात में शामिल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed