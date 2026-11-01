फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   MLA and Commissioner to inaugurate jungle safari in Amangarh from today

Bijnor News: अमानगढ़ में आज से जंगल सफारी, विधायक और कमिश्नर करेंगे शुभारंभ

Sun, 01 Nov 2026 02:07 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
MLA and Commissioner to inaugurate jungle safari in Amangarh from today
बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के नए पर्यटन सत्र का रविवार को आगाज हो जाएगा। सुबह 10 बजे केहरीपुर रेंज कार्यालय पर उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बढ़ापुर विधायक सुशांत सिंह और मुरादाबाद मंडल की कमिश्नर संगीता सिंह जंगल सफारी का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए अमानगढ़ के जंगलों में वन्यजीवों को करीब से देखने का रास्ता खुल जाएगा।
विज्ञापन

हालांकि, पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने की योजना फिलहाल परवान नहीं चढ़ पाई है। ऐसे में शुरुआती दौर में पर्यटकों को बुकिंग के लिए केहरीपुर रेंज कार्यालय पहुंचना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बुकिंग की व्यवस्था बनाने की तैयारी थी। कुल उपलब्ध स्लॉट में 60 प्रतिशत ऑनलाइन और 40 प्रतिशत ऑफलाइन बुकिंग के लिए निर्धारित किए गए थे। डीएफओ जय सिंह कुशवाह ने बताया कि एक नवंबर से जंगल सफारी शुरू हो रही है। उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हैं।
विज्ञापन


पुराने रेट पर ही कर सकेंगे सफारी
अमानगढ़ में इस पर्यटन सत्र में भी पर्यटकों को पुराने शुल्क पर ही जंगल सफारी का आनंद मिलेगा। वन विभाग ने शुल्क में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन अभी इसकी मंजूरी नहीं मिली है। फिलहाल एक जिप्सी का किराया 2280 रुपये, वाहन प्रवेश शुल्क 300 रुपये और नेचर गाइड का शुल्क 400 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा भारतीय पर्यटकों को 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क देना होगा। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 600 रुपये प्रति व्यक्ति है।
विज्ञापन
विज्ञापन


32 किमी का होगा जंगल सफारी का रूट
अमानगढ़ में केहरीपुर गेट से झिरना गेट तक करीब 32 किलोमीटर का सफारी रूट निर्धारित है। एक चक्कर पूरा करने में लगभग तीन से साढ़े तीन घंटे लगते हैं। सुबह और शाम की पाली में जिप्सियों का संचालन होगा। यहां बाघ, हाथी, गुलदार, भालू और हिरन समेत कई वन्यजीव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed