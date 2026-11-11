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Bijnor News: मर्चेंट नेवी का डेक क्रू ट्राॅली चोरी में गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 01:40 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:40 AM IST
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Merchant Navy deck crew arrested for trolley theft
किरतपुर। मुंबई में मर्चेंट नेवी में डेक क्रू की नौकरी करने वाले युवक को पुलिस ने ट्राॅली चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने दोस्तों के संग मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
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एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि ग्राम नया गांव निवासी जयप्रकाश ने नौ नवंबर को थाने में तहरीर देकर बताया कि उनके घेर में खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली को चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए मंगलवार को योगेश उर्फ रितिक निवासी नया गांव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि चार-पांच नवंबर की रात उसने अपने दो दोस्तों के संग लिकर ट्रॉली चोरी की थी। हनी निवासी झलरी ट्रैक्टर लेकर आया था। उक्त ट्रैक्टर के पीछे ट्राली को जोड़कर चोरी की, इसके बाद ट्रॉली को मोतीचूर के पास भट्ठे के निकट कबाड़ी के गोदाम के समीप खाली जमीन पर छिपाकर खड़ा कर दिया था। आरोपी कई दिनों से ट्रॉली बेचने की फिराक में थे।
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एएसपी सिटी ने बताया कि पकड़ में आया आरोपी मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है जोकि नौ महीने बाद मुंबई से घर आया था। वारदात में शामिल आरोपी के दो दोस्तों हनी और मनीष निवासी रामपुर नौआबाद की तलाश की जा रही है। पुलिस ने चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया गया ट्रैक्टर भी बरामद किया है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अमर सिंह राठौर आदि शामिल रहे।
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