Bijnor News: ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिला नया मोबाइल लौटाया

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रामलीला मोड़ के पास किराये के मकान में रहने वाली महिला मंगलवार सुबह गंगानगर कॉलोनी में काम करने जा रही थी। इसी दौरान उसे रास्ते में ब्रांडेड कंपनी का नया मोबाइल फोन मिला। महिला ने फोन उठाकर गंगानगर कॉलोनी निवासी गौरव मिगलानी को सौंपते हुए कहा कि यह किसी का कीमती मोबाइल है और इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। गौरव ने मोबाइल में अंतिम डायल किए गए नंबर पर कॉल की तो पता चला कि फोन नजीबाबाद के कबाड़ीवाला निवासी अमित का है। अमित अपनी ससुराल सैदपुरी आया हुआ था और वापस लौटते समय रामलीला मोड़ के पास उसका मोबाइल गिर गया था। सूचना मिलते ही अमित गंगानगर कॉलोनी पहुंचा और अपना मोबाइल पाकर महिला का आभार जताया।अमित ने बताया कि उसने धनतेरस के दिन करीब 28 हजार रुपये में यह मोबाइल खरीदा था। फोन में न तो लॉक लगा था और न ही ट्रेस करने के लिए ईमेल आईडी दर्ज थी। ऐसे में फोन किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाता तो शायद उसे वापस मिलना मुश्किल था। अमित ने महिला की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम स्वरूप एक हजार रुपये देने चाहे, लेकिन महिला ने पहले इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। बाद में कॉलोनीवासियों के आग्रह पर स्वीकार किए।