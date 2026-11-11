Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   An example of honesty, he returned a new mobile phone found on the road.

Bijnor News: ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिला नया मोबाइल लौटाया

Wed, 11 Nov 2026 01:39 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
An example of honesty, he returned a new mobile phone found on the road.
नगीना। आर्थिक तंगी के बावजूद ईमानदारी और मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखने वाली एक महिला ने समाज के सामने मिसाल पेश की है। घरों में सहायक के तौर पर काम करके परिवार का पालन-पोषण करने वाली 42 वर्षीय रिंकी को सड़क पर करीब 28 हजार रुपये कीमत का नया मोबाइल फोन पड़ा मिला। महिला ने उसे अपने पास रखने के बजाय उसके असली मालिक तक पहुंचाने का प्रयास किया।
विज्ञापन

रामलीला मोड़ के पास किराये के मकान में रहने वाली महिला मंगलवार सुबह गंगानगर कॉलोनी में काम करने जा रही थी। इसी दौरान उसे रास्ते में ब्रांडेड कंपनी का नया मोबाइल फोन मिला। महिला ने फोन उठाकर गंगानगर कॉलोनी निवासी गौरव मिगलानी को सौंपते हुए कहा कि यह किसी का कीमती मोबाइल है और इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। गौरव ने मोबाइल में अंतिम डायल किए गए नंबर पर कॉल की तो पता चला कि फोन नजीबाबाद के कबाड़ीवाला निवासी अमित का है। अमित अपनी ससुराल सैदपुरी आया हुआ था और वापस लौटते समय रामलीला मोड़ के पास उसका मोबाइल गिर गया था। सूचना मिलते ही अमित गंगानगर कॉलोनी पहुंचा और अपना मोबाइल पाकर महिला का आभार जताया।
विज्ञापन

अमित ने बताया कि उसने धनतेरस के दिन करीब 28 हजार रुपये में यह मोबाइल खरीदा था। फोन में न तो लॉक लगा था और न ही ट्रेस करने के लिए ईमेल आईडी दर्ज थी। ऐसे में फोन किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाता तो शायद उसे वापस मिलना मुश्किल था। अमित ने महिला की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम स्वरूप एक हजार रुपये देने चाहे, लेकिन महिला ने पहले इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। बाद में कॉलोनीवासियों के आग्रह पर स्वीकार किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed