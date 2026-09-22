Bijnor News: फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, दहेज के लिए हत्या का आरोप
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:33 AM IST
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कोतवाली देहात। थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर गधेली में अंजू देवी (29) पत्नी मोनू का शव रविवार रात घर में फंदे पर लटका मिला। मायके पक्ष ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां की तहरीर पर पति समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
गांव निवासी अंजू देवी का शव रविवार रात घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पंखे से फंदे पर लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील सहरावत और सीओ नजीबाबाद मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने पर अंजू के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के मुकंदपुर राजमल निवासी मृतका की मां सुमन देवी पत्नी ब्रजपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर अंजू की फंदा लगाकर हत्या की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अंजू के पति मोनू, ससुर प्रकाश कुमार, देवरानी सोनम, जेठ विपिन, जेठानी पूजा और तीन देवरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अंजू अपने पीछे दो पुत्रों सात वर्षीय हर्षित और छह वर्षीय मानव को छोड़ गई है।
विवेचना अधिकारी सुनील सहरावत ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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गांव निवासी अंजू देवी का शव रविवार रात घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पंखे से फंदे पर लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील सहरावत और सीओ नजीबाबाद मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने पर अंजू के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के मुकंदपुर राजमल निवासी मृतका की मां सुमन देवी पत्नी ब्रजपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर अंजू की फंदा लगाकर हत्या की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अंजू के पति मोनू, ससुर प्रकाश कुमार, देवरानी सोनम, जेठ विपिन, जेठानी पूजा और तीन देवरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अंजू अपने पीछे दो पुत्रों सात वर्षीय हर्षित और छह वर्षीय मानव को छोड़ गई है।
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विवेचना अधिकारी सुनील सहरावत ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।