Bijnor News: फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, दहेज के लिए हत्या का आरोप

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गांव निवासी अंजू देवी का शव रविवार रात घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पंखे से फंदे पर लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष सुनील सहरावत और सीओ नजीबाबाद मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने पर अंजू के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के मुकंदपुर राजमल निवासी मृतका की मां सुमन देवी पत्नी ब्रजपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर अंजू की फंदा लगाकर हत्या की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अंजू के पति मोनू, ससुर प्रकाश कुमार, देवरानी सोनम, जेठ विपिन, जेठानी पूजा और तीन देवरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अंजू अपने पीछे दो पुत्रों सात वर्षीय हर्षित और छह वर्षीय मानव को छोड़ गई है।विवेचना अधिकारी सुनील सहरावत ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।