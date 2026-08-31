सत्ता का संग्राम: बिजनौर विधानसभा में कौन से मुद्दे तय करेंगे चुनावी रुख? जानिए, किस आधार पर वोट करेगी जनता

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा समेत तमाम दल अपने सियासी समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच कौन से मुद्दे सबसे अहम हैं और आगामी चुनाव को लेकर मतदाताओं का क्या रुख है, यह जानने के लिए अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत क्षेत्र में पहुंची।

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इस दौरान किसानों, युवाओं, व्यापारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर क्षेत्र के विकास और स्थानीय समस्याओं को समझने की कोशिश की गई। किसानों ने गन्ने की खेती, खाद-बीज और खेती की लागत का मुद्दा उठाया। वहीं, सड़कों और कनेक्टिविटी को लेकर लोगों ने विकास कार्यों का जिक्र किया। व्यापारियों ने कारोबार से जुड़ी चुनौतियां बताईं, जबकि युवाओं ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अपनी अपेक्षाएं साझा कीं। विधायक के कामकाज को लेकर भी लोगों की अलग-अलग राय सामने आई। पढ़िए पूरी खबर...