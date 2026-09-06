Bijnor News: मुर्गे के लालच में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:31 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:31 AM IST
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नहटौर। क्षेत्र के गांव सदरुद्दीननगर में शुक्रवार रात मुर्गे का शिकार करने पहुंचा गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। शनिवार सुबह जंगल में काम करने पहुंचे किसानों ने पिंजरे में गुलदार को देखा तो सहम गए। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। एक सप्ताह पूर्व गांव के आसपास गुलदार दिखाई देने के बाद वन विभाग ने गांव से करीब सौ मीटर की दूरी पर जोगेश के खेत के पास चकरोड पर पिंजरा लगाया था। इसमें गुलदार को पकड़ने के लिए मुर्गा रखा गया था। शुक्रवार रात किसी समय गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। सुबह किसानों ने पिंजरे में गुलदार को देखा तो इसकी सूचना ग्रामीणों और वन विभाग को दी। सेक्शन अधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में पहुंची वन विभाग की टीम गुलदार को पिंजरे समेत रेंज कार्यालय ले गई। डिप्टी रेंजर हरदेव सिंह ने बताया कि पकड़ा गया गुलदार करीब चार वर्ष का है। उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा।
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