फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   It was difficult to pass through the rough and muddy road

Bijnor News: कच्चे और कीचड़ युक्त मार्ग से निकलना हुआ दूभर

Fri, 04 Sep 2026 01:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
It was difficult to pass through the rough and muddy road
अफजलगढ़ के गांव धर्मपुर में कीचड़ युक्त मार्ग से निकलते लोग। संवाद (पड़ताल के साथ)
अफजलगढ़। गांव धर्मपुर में गुरुद्वारे से लेकर सुखदेव सिंह के घर तक करीब 800 मीटर का मार्ग कच्चा व कीचड़युक्त होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी वर्षा होते ही मार्ग में कीचड़ हो जाता है, जिससे वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।
विज्ञापन

ग्रामीण लखविंदर सिंह, जसप्रीत सिंह, बलजीत सिंह, कुलदीप कौर, मनजीत कौर, रंजीत कौर आदि ने बताया कि इसी मार्ग से स्कूली बच्चे आते-जाते हैं। कीचड़ के कारण छोटे बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गुरुद्वारे आने-जाने वाले महिला-पुरुषों को भी फिसल कर गिरने का भय बना रहता है। छोटे बच्चे अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ग्राम प्रधान, बीडीओ और जनप्रतिनिधियों से मार्ग निर्माण की मांग की गई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। मार्ग निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है।
विज्ञापन

ग्रामीण दलेर सिंह का कहना है कि मार्ग में कीचड़ से आने-जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई दशकों से मार्ग निर्माण की मांग करते आ रहे हैं लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीण चानन सिंह का कहना है कि मार्ग में कीचड़ होने के कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं। मार्ग का निर्माण कराया जाना चाहिए।
ग्रामीण गेजा सिंह का कहना है कि गुरुद्वारे आने-जाने वाले बुजुर्गों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनके फिसलन होने के कारण गिरकर चोटिल होने का भय रहता है।

ग्रामीण लखविंदर सिंह का कहना है कि आठ सौ मीटर मार्ग कच्चा है। वे लोग लगातार विभागीय अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से मार्ग निर्माण की मांग करते चले आ रहें हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।
इस संबंध में उपजिलाधिकारी नवीन कुमार ने विकास विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर समस्या का समाधान कराने की बात कही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed