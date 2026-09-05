बिजनौर: खुले नाले में गिरा 13 वर्षीय किशोर, तेज बहाव में बहने से मौत; 500 मीटर दूर पाइप में फंसा मिला

तेज बहाव में बहा किशोर

नाले में पानी का बहाव तेज होने के कारण हम्माद उसमें बह गया। कॉलेज गेट के सामने सब्जी की ठेली लगाने वाले लोगों ने किशोर को नाले में गिरते देखा और शोर मचाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।



करीब 500 मीटर दूर मिला

तलाश के दौरान हम्माद करीब 500 मीटर दूर नाले में एक पाइप से अटका मिला। लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।



दो भाइयों में एक था हम्माद

हम्माद दो भाइयों में एक था। उसके पिता रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बेटे की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



खुले नाले को ढकने की मांग

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी रोष है। लोगों ने खुले नाले को ढकने और जल निकासी की उचित व्यवस्था कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से खुले नाले का पता नहीं चल पाता और हादसे का खतरा बना रहता है।